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Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"

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Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"
В Міністерстві оборони Білорусі заявили про спільні с РФ навчання щодо "прикриття південних кордонів".

Про це повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо проведення навчань спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником — Російською Федерацією", - заявив Хренін

Такі дій очільник міноборони пояснив військовими загрозам з боку сусідів: "Ми бачимо, як навколо наших держкордонів утворюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни-сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь".

Також дивіться: "Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

Хренін додав, що наступного року Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" чи "Щита Союзу". Але у військ заплановано комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.

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Топ коментарі

  • Шуц
    ніхто не помітив, що 2 листопада 2021 року було всього 300 років з оголошення московії на зміну назви на рОссію та запровадити на усі захоплені землі статусу "імперії" там якоїсь? що, злякався царьок-імператор петрушка назватися Руссю, бо козаки б дали чортів за таку брехню? так станеться й зараз, згинуть наші вороженьки, подітися їм нікуди, слава УКРАЇНІ!
  • olele
    бажаю попутного вітру в спину 60 м/с, як зараз у південно-західному секторі Чорного моря

    Серый Кардинал@slevo4kin

    Во вторник синоптики обещают рекордное за 69 лет количество осадков в Москве.

    Гамількар Барка 25%@ganimed31

    А можно еще и сейсмологов с вулканологами подключить?
  • Ритта Рыжук
    Прізвище в нього зачьотне-Хрєнін !!!!))))
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