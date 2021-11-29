Білорусь планує спільно з РФ провести військові навчання щодо "прикриття південних кордонів"
Про це повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми плануємо проведення навчань спільно з нашими колегами, основним стратегічним союзником — Російською Федерацією", - заявив Хренін
Такі дій очільник міноборони пояснив військовими загрозам з боку сусідів: "Ми бачимо, як навколо наших держкордонів утворюються угруповання військ як на західному, так і на південному напрямках. Активно мілітаризуються країни-сусіди, і це не може нас не турбувати, тому ми змушені планувати заходи у відповідь".
Хренін додав, що наступного року Білорусь та Росія не планують проводити масштабні навчання на кшталт "Заходу" чи "Щита Союзу". Але у військ заплановано комплекс заходів на середньострокову перспективу щодо прикриття південних кордонів Білорусі.