Радикальне ісламістське угруповання "Талібан", що захопило владу в Афганістані, вважає, що окупований Кримський півострів буцімто належить Російській Федерації.

Свою позицію щодо незаконно окупованого Російською Федерацією Криму речник Талібану Забіхулла Муджахид виклав російському журналісту, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Octagon.Media

Насамперед Забіхулла Муджахид запевнив, що заборонена в Російській Федерації терористична організація "Талібан" прагне встановити дружні стосунки з Москвою: "Ми хочемо мати добрі дипломатичні контакти та всебічні зв'язки з Росією. Ми хочемо, щоб у регіоні була стабільність, і не хочемо, щоб Росія воювала з якоюсь країною."

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На запитання, чи продовжить нинішній Уряд Афганістану політику попередників, які визнали окупований Крим російською територією, речник "Талібану" сказав: "Це залежить від того, що хоче народ Криму. Якщо хоче бути з Росією, ми - за".