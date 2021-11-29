Нові санкції ЄС стосовно Білорусі набудуть чинності 2 грудня - очільниця МЗС Естонії Лійметс

Глава Міністерства закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс повідомила журналістам, що новий пакет санкцій Євросоюзу щодо керівництва Білорусі має набути чинності цього тижня - у четвер 2 грудня 2021 року.

"Підготовка п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі наближається до завершення, і його мають ухвалити цього тижня. Планується, що це буде 2 грудня", - сказала Лійметс інтернет виданню ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Імена фізичних осіб та назви юридичних осіб, які потрапили під санкції, буде опубліковано лише після того, як остаточно та офіційно узгодять пакет санкцій.

Лійметс пояснила, чому не називає конкретних імен підсанкційних осіб.

"Передчасне розкриття цієї інформації може викликати невиправдану плутанину. Це також дозволить цим особам швидко відреагувати і, наприклад, реструктурувати активи або зробити щось подібне", - сказала вона.

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