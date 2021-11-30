Новини • Газова війна

Росія не хоче починати перемовини про транзит газу через Україну після 2024 року, - Вітренко

609531
Росія не хоче починати перемовини про транзит газу через Україну після 2024 року, - Вітренко
Росія не хоче починати перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією - Ред.)… ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит тривав, але росіяни не хочуть розпочинати ці обговорення", — сказав Вітренко у коментарі Reuters.

Вітренко знову наголосив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжений, то використання обох газопроводів "Північний потік", які прокладені безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива в Європу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії буде простіше розпочати повномасштабну військову операцію проти України, якщо запустять "Північний потік - 2", - Вітренко

За словами очільника "Нафтогазу", це зробить ЄС більш вразливим для політично мотивованих перебоїв у постачання і цінових стрибків.

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Когда Раша запускала Северный поток 1, а потом 2. Когда Раша запускала Южный поток.. ит.д. Вы что надеялись что она переподпишет контракт после 2024 года, да она уже сейчас предпочтет платить штраф лишь бы не качать газ через Украину ( понимая что мы из этого потока берем газ и себе и лишь виртуально его оформляем как западный, хотя нам все 8 лет все твердят о "реверсе" и что мы эти годы живем без российского газа.. смешно) Наивные или дураки. Война идет 8 лет. И вы думаете что враг, агрессор и оккупант будет нас снабжать газом или платить за транзит. ) Ну это нужно быть полными баранами. Да и кстати они в своем праве. Будь мы на их месте и мы бы сделали тоже самое. Война она и есть война.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    А колись було так... Україна могла вже станом на сьогодні забезпечити власні потреби газом власного видобутку.
    Правда в 2013 цьому заважав міністр (Януковича) Бойко, а в 2014 на цю територію зайшли російські війська

  • Mart 13b70ee9
    Надо ехать в газпром и договариваться, а не с Киева скулить и общаться с немцами и американцами.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини