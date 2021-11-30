Росія не хоче починати перемовини про транзит газу через Україну після 2024 року, - Вітренко

Росія не хоче починати перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією - Ред.)… ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит тривав, але росіяни не хочуть розпочинати ці обговорення", — сказав Вітренко у коментарі Reuters.

Вітренко знову наголосив, що якщо контракт на транзит газу через Україну не буде продовжений, то використання обох газопроводів "Північний потік", які прокладені безпосередньо до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням блакитного палива в Європу.

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За словами очільника "Нафтогазу", це зробить ЄС більш вразливим для політично мотивованих перебоїв у постачання і цінових стрибків.