В Грузії суд у справі Саакашвілі відклали до 23 грудня

Суд у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у Грузії відклали до 23 грудня на тлі сутичок біля будівлі суду в Тбілісі між поліцією та його прихильниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Саакашвілі, якого 29 листопада вперше після затримання доправили до суду, заявив на засіданні, що під час перебування під вартою його катували. Під час виступу зі скляної камери в залі суду він відмовився визнавати повноваження прокуратури.

Раніше Мін’юст Грузії неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду через заходи безпеки та ризики погіршення стану здоров’я. Йому пропонували брати участь у процесі дистанційно чи проводити судові засідання у в’язниці, проте політик відмовився.

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Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.