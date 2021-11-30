Блінкен подякував Австрії за гучну підтримку України на тлі агресії РФ, що триває, - Держдеп
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у заяві Держдепу США.
"Держсекретар висловив глибоку подяку за гучну підтримку Австрією суверенітету і територіальної цілісності України перед агресією Росії, що триває, і за підтримку Австрією можливого членства в ЄС усіх шести балканських країн-здобувачів", - наголошується в прес-релізі.
Згідно з прес-релізом, сторони також торкнулися питань, пов'язаних із Білоруссю.
"Держсекретар Блінкен підтвердив підтримку США ЄС у зв'язку з цинічним використанням режимом (президента Білорусі Олександра. – Ред.) Лукашенка незахищених мігрантів", - йдеться у заяві.
Блінкен і Лінхарт закликали Мінськ покласти край "цій провокаційній кампанії", а також зайнятися проблемами з правами людини та фундаментальними свободами народу Білорусі, що, за версією Вашингтона, стало "головною причиною введених Заходом санкцій".