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У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC

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У США всі щеплені громадяни віком від 18 років мають отримати бустерні дози вакцин проти коронавірусу, – CDC
Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що всі дорослі американці "повинні" отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на CDC, NYT

"CDC посилює свої рекомендації щодо бустерних доз для осіб віком від 18 років. Всі люди віком від 18 років повинні отримати ревакцинацію або через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna, або через 2 місяці після початкової вакцинації J&J".

Зазначається, що нещодавня поява штаму "Омікрон" "ще раз наголошує на важливості вакцинації, бустерів та профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

Тиждень тому регулятори США розширили право на бустерні щеплення ковід-вакцинами всім дорослим. CDC заявляли, що американці старше 50 років, а також особи віком від 18 років, які проживають в установах тривалого догляду, "повинні" отримати ревакцинацію, тоді як решта дорослих "може" зробити це, виходячи зі свого індивідуального ризику.

Наразі 58% американців повністю вакциновані.

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Как приятно смотреть теперь на упоротых ваксеров, аж не передать! Как ужи на сковородке вынуждены объяснять всё новую и новую чушь, прям как глав сан врачи всех стран,, хотя, они и сами в это всё не верят, но бояться уже лишиться должностей.
  • Stepan Galuyk
    Плавно перейшли від "можуть" до "повинні". Як і очікувалось
  • cimbitep
    уже обязаны, не могут, но обязаны. демократия крепчает.
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