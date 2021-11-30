В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали

В Україні зафіксовано10 554 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 30 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 11 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19!

За добу 29 листопада в Україні:

зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197);

226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 749 осіб;

летальних випадків – 561;

одужало – 25 318 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 438 381 особа;

одужало – 2 946 032 особи;

летальних випадків – 85 975;

проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом проведено 24 514 289 щеплень", - розповіли в МОЗ.







