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В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали
В Україні зафіксовано10 554 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 30 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 11 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19!

За добу 29 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197);

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 госпіталізовано – 1 749 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 летальних випадків – 561;

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 одужало – 25 318 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 захворіло – 3 438 381 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 одужало – 2 946 032 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 летальних випадків – 85 975;

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом проведено 24 514 289 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали 13

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Топ коментарі

  • Tui Yii
    Странно не находите, каждый день ваши гуру ляшко и кузя рапортуют о победах, о новых и новых сотнях тысячах привитых..... а люди как болели так и болеют, даже упоротые давно поняли что сама вакцина до заднего места, статистику заболеваемости она никоим образом не регулирует, и обращать на это внимание не стоит. Смертность вот главный показатель, а она будет высокая в стране в которой 30 лет не пропагандировался здоровый образ жизни, где главный источник пищи углеводы и о нормальном питании 70% не знает, где потребление дешманского пойла зашкаливает , где смертность онкологии,крови и дыхательных растет из года в год,где на медицину выделяют меньше чем на наших "слуурода". И нехрен сравнивать нашу страну с европейскими, нам до ближайшей польши по потреблению банальной рыбы и фруктов лет 50 на коленях ползти.
  • Андрей Нешевченко
    Странно, а где этот вакцанутый Валера Греф(латиницей) пропал?
    Меня терзают смутные сомнения...(с)
  • Тарас Резниченко
    Что бы было здоровое питание, должны быть здоровые зарплаты. А так кроме как на капусту у людей нет денег, а пойло - антидепрессант.
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