В Україні за добу від COVID-19 померла 561 особа, зафіксовано 10 554 нові випадки зараження, 25 318 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 11 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19!
За добу 29 листопада в Україні:
зафіксовано 10 554 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197);
226 059 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 71 124 людини, повністю імунізовані – 154 935 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 749 осіб;
летальних випадків – 561;
одужало – 25 318 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 438 381 особа;
одужало – 2 946 032 особи;
летальних випадків – 85 975;
проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 391 656 людей, з них отримали першу дозу – 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей. Загалом проведено 24 514 289 щеплень", - розповіли в МОЗ.