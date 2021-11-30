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Рада сьогодні розгляне звіт ТСК щодо справи "вагнерівців" і ресурсний законопроєкт

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Рада сьогодні розгляне звіт ТСК щодо справи "вагнерівців" і ресурсний законопроєкт
На засіданні парламенту у вівторок планується розгляд у другому читанні так званого ресурсного законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Так, законопроєкт №5600 заплановано до розгляду четвертим питанням порядку денного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На початку засідання депутати мають намір розглянути проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці (проєкт постанови №6324).

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У другому читанні планується розгляд проєкту закону №4626 "Про Службу військового капеланства".

Парламентарії планують розглянути президентський законопроєкт №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей".

На порядку денному також проєкт постанови №6135 "Про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей – Державної служби України у справах дітей".

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Топ коментарі

  • крик душі
    Ті, хто проголосують за цей звіт ТСК Безумної, автоматично стають посібниками зрадників Держави.
    З усіма наслідками.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Безкутів має сьогодні зачитьати висновки, які довів на прес-конференції Найвєлічайший:
    -винен Бурба;
    -винні розвідники;
    -"злив Бурба";
    -"долили розвідники"
    -Вова нас спас;
    -Вова в "квартал" провели свою комбінацію і зупинили теракти і війну;
    -всі, хто проти Найвелічайшого вороги, російські агенти і ті, що затєвають переворот.
  • Яр Холодний
    Три "П" чотири "С" - висновки ТСК "підняті з підлоги", "зняті з "потолка", "висмоктані з пальця чи "зняті з одної з чотирьох стін"!
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