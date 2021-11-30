Шмигаль разом з прем'єрами Молдови та Грузії зустрінеться у Брюсселі з керівництвом ЄС

Прем'єр-міністри країн "асоційованого тріо" зустрінуться у вівторок у Брюсселі з керівництвом Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба уряду Молдови, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця проведе у вівторок під час візиту до Брюсселя зустріч із головами Кабінетів міністрів України та Грузії Денисом Шмигалем та Іраклієм Гарібашвілі у форматі "асоційованого тріо", - йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби, під час зустрічі "обговорюватимуться можливості для розвитку партнерських відносин між державами, просування діалогу з Євросоюзом і досягнення в європейському порядку".

"Потім прем'єр-міністри країн "асоційованого тріо" зустрінуться з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейського парламенту Давидом Сассолі", - наголошується в повідомленні.

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У травні міністри закордонних справ України, Молдови та Грузії підписали у Києві Меморандум про створення "асоційованого тріо". Документ спрямовано на вирішення трьох основних завдань: структурування консультацій щодо європейської інтеграції між МЗС трьох країн, залучення до діалогу з інститутами та членами ЄС, а також координацію позицій у рамках Східного партнерства (СП). У липні у Тбілісі відбувся саміт глав держав "асоційованого тріо".