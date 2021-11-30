Новий ковід-штам "Омікрон": у Британії планують ревакцинувати всіх дорослих через 3 місяці після другого щеплення
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише ВВС.
Зазначається, що наразі бустерну дозу радять робити через 6 місяців після другого щеплення. Втім у Британії переконані, що цей проміжок варто скоротити до 3 місяців.
Дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через 3 місяці після першої.
Крім цього, як наголосили в уряді, ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Все це заради того, щоб допомогти зупинити потенційну хвилю, викликану новим штамом "Омікрон".
"З будь-якою вакциною під час пандемії ми отримуємо найбільшу користь для окремих людей і суспільства. Ми хочемо забезпечити бустерні дози досить рано, щоб підготуватись до будь-якої можливої хвилі", – заявив професор Вей Шен Лім.
Зазначимо, у Британії виявили випадки зараження новим ковід-штамом "Омікрон". Агентство охорони здоров’я країни повідомили, що останні два випадки пов'язані із подорожами до ПАР.