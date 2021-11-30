Для протидії штаму "Омікрон" необхідна достатня кількість вакцин, - G7
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Міністри охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) у понеділок, 29 листопада, екстрено зустрілися в онлайн-форматі через поширення нового штаму коронавірусу COVID-19 "Омікрон" і назвали стратегічно важливе завдання щодо протидії йому.
Про це йдеться у спільній заяві держав G7, оприлюдненій після заходу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНИАН.
Чиновники вважають, що для успішної боротьби з новим варіантом вірусу, в першу чергу, необхідна достатня кількість вакцин.
Міністри зазначили, що завдання стратегічної важливості – зробити так, щоб вакцини були доступні людям. Зокрема, у Великій сімці вважають, що потрібно швидше безплатно передавати препарати країнам, які їх потребують.