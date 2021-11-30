Влада Австрії планує запровадити штрафи до 7200 євро за відмову від обов'язкової вакцинації, - Die Presse

Влада Австрії планує запровадити штрафи за відмову робити щеплення від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода", про це йдеться в попередній версії законопроєкту про обов'язкову вакцинацію, опубліковану газетою Die Presse. Нові заходи можуть запровадити у лютому 2022 року.

Розмір штрафу – 3600 євро чи чотири місяці позбавлення волі. Якщо людина двічі проігнорує повідомлення влади про необхідність зробити щеплення, то сума буде вищою — 7200 євро.

Вакцинуватись, відповідно до законопроєкту, будуть зобов'язані всі, хто проживає в Австрії, включаючи людей з посвідкою на проживання. Уникнути щеплення зможуть люди, які мають протипоказання, а також вагітні та діти до 12 років.

Законопроєкт про обов'язкову вакцинацію планують офіційно подати 6 грудня.

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Австрія стала першою країною Євросоюзу, яка оголосила про обов'язкову вакцинацію громадян від COVID-19 – з 1 лютого 2022 року. З 22 листопада в Австрії діє повний локдаун. Передбачається, що він триватиме 20 днів.