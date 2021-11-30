Ефективність наявних вакцин значно знизиться через штам "Омікрон", - глава Moderna

Головний виконавчий директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ефективність вакцин від коронавірусу значно знизиться. Це пов'язано із появою нового штаму "Омікрон".

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, компаніям необхідні місяці, аби розробити у великих масштабах вакцини, що будуть набагато ефективнішими у протистоянні штаму "Омікрон".

"Не існує такої реальності, я думаю, де (ефективність. - Ред.) була б на такому ж рівні... як було зі штамом "Дельта"... Я думаю, буде значне падіння (ефективності. - Ред.). Я просто не знаю, наскільки сильним воно буде, тому що нам потрібно дочекатися даних, але всі вчені, з якими я розмовляв... вважають, що "добре не буде", - розповів Бансель.

Він зазначив, що через наявність великої кількості мутацій у шиповидному білку нового штаму COVID та його швидке поширення в країнах Африки, існуючі на цей час вакцини, можливо, потрібно буде змінити наступного року.

Виконавчий директор Moderna додав, що експерти не очікували появу такого варіанту як "Омікрон".

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