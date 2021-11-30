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Кремль хоче змінити геополітичну систему і роз'єднати Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький

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Кремль хоче змінити геополітичну систему і роз'єднати Євросоюз, - прем'єр Польщі Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав союзників по НАТО "прокинутися" і відреагувати на дестабілізаційні дії Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, останні події - нарощування російських військ поблизу України, різке зростання цін на газ та криза на кордоні Польщі з Білоруссю - показали, що Кремль хоче "змінити геополітичну систему" ​​і "роз’єднати" ЄС.

"Наприклад, в Україні можуть статися погані речі, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав Моравецький.

Прем'єр Польщі зазначив, що "безпосереднім виконавцем" прикордонної кризи був Олександр Лукашенко, але "у нього є спонсор" в Кремлі, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

Моравецький сказав, що російська пропаганда "намагається чинити величезний тиск на Європейський Союз з метою розпаду" і "роз'єднати всіх нас".

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Топ коментарі

  • fg cbn
    Не секрет, что путинское ворьё подсаживает сейчас российское население на иглу националистической, хамовато-ксенофобской пропаганды.
    Ботоксный фюрер Путлер и его хунта подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, которая очень подходит русской ментальности, ведь испокон веков русские привыкли, что когда их правители грабят другие народы, то им им какие-то крошки перепадают. Например при выселении целых этносов с благодатных земель Северного Кавказа, ещё тёплые дома выселяемых занимали в основном бесстыжие и морально отмороженные циники - русские
  • olele
    він уже змінив...

    remember, remember Тhirtieth of November!

    Силовий розгін Євромайдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 р. змінив життя не лише студентів, а й цілої країни - і то не одної.
  • Вольный Каменьщик
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