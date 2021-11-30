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З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко. ІНФОГРАФІКА

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З 6 грудня в Україні запроваджуються нові карантинні правила.

Про це заявив сьогодні на брифінгу голова МОЗ України Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зміни переважно стосуються регіонів, які знаходяться в "жовтій" зоні. Ляшко назвав це "карантином для невакцинованих". 

"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки", - зазначив він.

За його словами, з 6 грудня представники бізнесу у "жовтій" зоні будуть зобов'язані перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

"Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників. Посилення правил для невакцинованих потрібне, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже до стаціонарів у більшості потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення" – заявив Ляшко.

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Міністр наголосив, що локдаун для невакцинованих вже діє в Чехії, Словаччині та Австрії.

Також, за його словами, термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Ляшко нагадав, що мінімально можливі інтервали між дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко 01

З 6 грудня Кабмін посилює карантин для невакцинованих громадян, - Ляшко 02

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Топ коментарі

  • Александр Моренко
    Зіг Хайль, Гер Ляшко. Яволь...
  • юрий иванов e2d113d8
    ты готовься получать каждые пол года укольчик
  • Александр Моренко
    ой...

    Daily Expose сообщает:

    Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) публикует еженедельный отчет «Надзор за вакцинами», содержащий статистические данные о случаях Covid-19, госпитализациях и смертях с разбивкой по вакцинационному статусу по всей Англии за последние четыре недели.

    Их последний отчет , опубликованный в четверг, 25 ноября, охватывает данные об инфекциях, госпитализациях и смертях с 43 по 46 неделю 2021 года (25 октября - 21 ноября).

    В отчете говорится, что с 25 октября по 21 ноября было зарегистрировано 833,332 случая Covid-19, 9094 случая госпитализации Covid-19 и 3700 случаев смерти от Covid-19. Из них на непривитых приходилось 39% всех случаев, 34% всех госпитализаций и 19% всех смертей. В то время как вакцинированные составляли 61% всех случаев, 66% всех госпитализаций и 81% всех смертей.
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