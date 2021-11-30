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Корнієнко про завтрашню акцію протесту: Людей збирають в регіонах і пропонують по тисячі гривень

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Корнієнко про завтрашню акцію протесту: Людей збирають в регіонах і пропонують по тисячі гривень
У першого віцеспікера Олександра Корнієнка є інформація від правоохоронних органів, що на завтрашню акцію в Києві збирають людей з регіонів і пропонують їм по 1 тисячі гривень.

Про це, як передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради.

"Коли людей збирають в регіонах по тисячі гривень в день, це якось менше схоже на переворот. Якщо люди вже не хочуть брати участь у перевороті безкоштовно, то це питання до перевертачів", - зауважив нардеп.

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Корнієнко не відповів на уточнювальне запитання журналістів, хто саме збирає людей.

"Зараз погана погода. Можливо треба і тисячу давати, щоб люди спромоглися", - додав перший віцеспікер.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про можливий держпереворот 1 грудня, він наголосив: "До цих заяв треба серйозно ставитися. Вони перевіряються. Є відкрита вчора СБУ справа. Якщо дійсно інспіруються якісь серйозні заходи, звичайно, СБУ має давати відповідь. Тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються, але не завжди можуть артикулювати з якого приводу".

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова намагається втягнути його в підготовку державного перевороту. Військовий, за його словами, до цього залучити не намагалися, тож ідеться саме про переворот, а не про путч. Ахметов спростував слова Зеленського про можливу участь у перевороті.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує підготовку державного перевороту.

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    чучело, шуфрич с чечетовьім и татаровым в 2013-м пели ту же песню
  • Орест Орест
    Вася, так это же твой шеф за вакцинацию раздает по тысяче, Вы шо там сами на себя вышли????
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    ну так кто вам мешает предложить по 2 тысячи чтобы дома оставались?) беня не обеднеет
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