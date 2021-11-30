Наєв обговорив із полковником США Стюарт напрями військового співробітництва і пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони. ФОТОрепортаж

Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковником Брітані Стюарт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України у фейсбуці.

Під час робочої зустрічі, сторони обговорили питання щодо напрямів військового співробітництва, визначали пріоритети співпраці у сфері безпеки й оборони, а також можливостей у спільній розбудові спроможностей Командування об’єднаних сил ЗС України.

Крім цього, командувач поінформував полковника Брітані Стюарт про безпекову ситуацію на сході України, у Чорноморському регіоні та вздовж українського кордону.

"Командування об’єднаних сил ЗС України високо цінує стратегічні відносини з США та допомогу у протидії російській агресії. Ми налаштовані й надалі розвивати наше співробітництво", – наголосив Наєв.

Командувач додав, що в цьому контексті нагальними завданнями є впровадження принципів керівництва, прийнятих у країнах-членах Альянсу в сучасну систему керівництва Силами оборони держави, узгодження та імплементація відповідних стандартів та штабних процедур НАТО у процеси планування застосування та управління об’єднаними силами Збройних Сил України, а також інших складових сил оборони.

"З метою набуття повних оперативних спроможностей нам необхідна ваша консультативно-дорадча, експертна та суттєва практична допомога", – зауважив Наєв.

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Своєю чергою, полковник Брітані Стюарт відзначила готовність американської сторони до продовження надання підтримки та практичної допомоги Україні із захисту територіальної цілісності та стримування агресії.

"Наші зусилля у сфері військового співробітництва та спільної підготовки повинні бути спрямовані на підвищення рівня взаємної довіри, дружби та процвітання наших країн", – підкреслила Стюарт.



Фото: Командування ОС ЗСУ/ фейсбук





