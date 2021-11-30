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Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців"

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Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо "вагнерівців"
Верховна Рада України ухвалила проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України і становити загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами голосування проэкт Постанови прийнято 251 голосом в цілому.

"Проміжний звіт Комісії взято до відома. Звіт буде направлено до Офісу Генерального прокурора, СБУ, ДБР для розгляду в межах компетенції та в межах необхідного реагування. Прохання Офісу Генерального прокурора взяти це питання на окремий контроль, як про це зазначалося в звіті", - сказав спікер Ради Руслан Стефанчук.

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Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо вагнерівців 01
Рада ухвалила проміжний звіт ТСК щодо вагнерівців 02

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Показова спільна оргія щодо вагнергейту
    слуг каломоя - 212 штук
    сосен каломоя ( за Майбах ) - 14 штук
    повій каломоя ( Довіра ) - 17 штук
    друзів каломоя ( партія Родіна ) - 3 штуки
    позафракційних повій каломоя - 5 штук
  • Ирина Мороз
    Без проплаченных майбахов и доверяющих этот бред провалился бы, но пока у власти клоуны-наркоманы бред ценится превыше всего.
  • Small Jerboa
    "Батьківщина" и "Довіра" - с потрохами ПРОДАЛИСЬ Коломойскому.
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