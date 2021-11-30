Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів "К" та економіки в СБУ: Що коїться? ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла відправила депутатське звернення голові СБУ Івану Баканову щодо ситуації з ліквідацією підрозділів економіки та "К".

Про це вона зазначила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому не ліквідували "К" та "економіку" в СБУ, що коїться?"- запитує парламентарка.

Читайте також: Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла







"Нагадаю, управління "К" (ГУ К СБУ), маючи багаторічну історію тиску на бізнес, історію корупції всередині відомства було ліквідоване відповідно до нового Закону про бюро економічної безпеки. Насправді "К" не ліквідували, а перенесли в інший департамент", - зазначала Безугла в іншому пості.



