Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів "К" та економіки в СБУ: Що коїться? ДОКУМЕНТ
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Нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла відправила депутатське звернення голові СБУ Івану Баканову щодо ситуації з ліквідацією підрозділів економіки та "К".
Про це вона зазначила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Чому не ліквідували "К" та "економіку" в СБУ, що коїться?"- запитує парламентарка.
"Нагадаю, управління "К" (ГУ К СБУ), маючи багаторічну історію тиску на бізнес, історію корупції всередині відомства було ліквідоване відповідно до нового Закону про бюро економічної безпеки. Насправді "К" не ліквідували, а перенесли в інший департамент", - зазначала Безугла в іншому пості.