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Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів "К" та економіки в СБУ: Що коїться? ДОКУМЕНТ

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Нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла відправила депутатське звернення голові СБУ Івану Баканову щодо ситуації з ліквідацією підрозділів економіки та "К".

Про це вона зазначила в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому не ліквідували "К" та "економіку" в СБУ, що коїться?"- запитує парламентарка.

Читайте також: Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла

Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 01
Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 02
Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 03

"Нагадаю, управління "К" (ГУ К СБУ), маючи багаторічну історію тиску на бізнес, історію корупції всередині відомства було ліквідоване відповідно до нового Закону про бюро економічної безпеки. Насправді "К" не ліквідували, а перенесли в інший департамент", - зазначала Безугла в іншому пості.

Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 04
Безугла відправила запит до Баканова через саботаж з ліквідацією підрозділів К та економіки в СБУ: Що коїться? 05

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Топ коментарі

  • ледокол С Бандэра
    Марьяна Безмозглая два слова связать не может, а тут аж две страницы.
  • olele
  • jklpqrs
    Говорят, клешни - это деликатес, а ты с ними так безответственно обращаешься. Запросы шлешь всякие. Напрасно ты так, ведь известно, что своя клешня ближе к телу. Не бережешь ты себя, вся в заботе о государстве, аки краб.
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