Демченко одержав статус УБД лише за 3 дні перебування на Донбасі у 2014 році, - нардепка "Голосу" Бобровська. ДОКУМЕНТ

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко з'їздив в Луганську та Донецьку області всього на три дні і за це одержав статус Учасника Бойових Дій.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка "Голосу" Соломія Бобровська, передає Цензор.НЕТ.

"Руслан Демченко і УБД. Це той самий, який був замом міністра закордонних справ Грищенка часів Януковича, радником Петра Порошенка, і тепер 1 заступник секретаря РНБО та голова комітету РОЗВІДКИ в Офісі Президента. Саме його ОП приховав зі списку люстрації для того, щоб мати можливість призначити. І саме він лобіював Харківські угоди у 2010, що передбачали продовження перебування російського флоту в Криму до 2042 року, бо це "стабільність для України". Власне, в мене сумнівів про, те що це інкорпорований агент, якого веде рф - жодних", - написала вона.

Нардепка також зазначила, що за зверненням до ще Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупований територій та ВПО (тобто заявка подавалась через це міністерство), міжвідоча комісія надала цьому діячу статус Учасника Бойових Дій 13/02/2020 на підставі витягу з наказу Антитерористичного центру при СБУ від 19/10/2014 про залучення для проведення АТО та розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 03/10/2014, коли главою тоді був Борис Ложкін.

"Це не кінець трешу: вищезазназначеним розпорядження глави АП від 03/10/14 Демченка Р. було відряджено до Луганської та Донецької областей з 5/10/14 по 08/10/2014. Тобто всього на 3 дні! замість обов’язкових бойових 30…", - повідомила Бобровська.

"Тут важко щось адекватно коментувати. Класична демонстрація чергової тяглості зрадливих традицій у державній владі України", - резюмувала нардепка.

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На фото - витяг з офіційної відповіді Міністерства ветеранів, який Бобровська отримала на свій запит:

Нагадаємо, 12 березня нардеп "Голосу" Сергій Рахманін заявив, що Руслан Демченко в 2010 році був заступником міністра закордонних справ і причетний до підготовки "харківських угод".