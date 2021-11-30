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Корнієнко про можливі протести в Раді під час виступу Зеленського: "Доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там"

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Корнієнко про можливі протести в Раді під час виступу Зеленського: "Доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там"
Олександр Корнієнко завтра звертатиметься до сумління депутатів-опозиціонерів.

Так він відповів на запитання журналістів у Верховній Раді, як реагуватиме на можливі протести опозиціонерів в сесійній залі під час виступу президента Володимира Зеленського, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я взагалі не дуже тішуся з того, що мені як першому заступнику голови Верховної Ради доводиться переходити в режим вихователя дитячого садка: там не ходіть, там сидіть, горщик там, обід там. Це, насправді, не дуже шанує Верховну Раду. Але якщо вже колеги проявляють таку політичну культуру, це на їх розсуд", - зауважив Корнієнко.

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Він прогнозує, що завтра у сесійній залі під час виступу Зеленського можливі прояви креативу з боку опозиції.

Перший віцеспікер також пояснив, що запитань до президента завтра у сесійній залі не буде, тому що це не передбачено Регламентом Верховної Ради.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Точняк: "Госдума - не место для дискуссий". Верным путем идут товарищи.
  • Oljik
    Сьогодні останній день осені.... Поставте для Слуг Народу і їх Бубочки пісню "Последняя осень".
  • Герхард


    Соответственно, Разумков не мог быть головой партии в 2019 году.

    Соответственно, Разумков не мог подписывать подання на нардепов от СН на выборах 2019 года. Подання фальсифицированы.

    Соответственно, полномочия этих депутатов СН должны быть прекращены.
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