Найманця РФ, який в 2014 вбивав поранених українських воїнів, засуджено до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Найманця РФ, який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових, засуджено до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр СБУ.

У ході досудового слідства встановлено, що мешканець тимчасово окупованого Донецька добровільно вступив до навчального центру НЗФ "ДНР" у м. Слов’янськ. Після його закінчення був призначений на посаду заступника керівника. Він здійснював підготовку найманців для незаконних формувань, які брали активну участь у збройному супротиві підрозділам сил антитерористичної операції.

Крім того, перебуваючи у складі різних підрозділів НЗФ зловмисник брав активну участь в артилерійських обстрілах позицій Збройних Сил України у районі Донецька, Ясинуватого, Докучаєвська, смт Пантелеймонівка, а також здійснював чергування на військових об’єктах, конвоював затриманих та військовополонених.

Контррозвідники затримали чоловіка у жовтні цього року в одному з хостелів столиці, куди він прибув з тимчасово окупоавної території АР Крим.

Наразі Шевченківський районний суд Києва визнав його винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та засудив до 6 років позбавлення волі.

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