Злочинів, пов'язаних із крадіжками у ЗСУ, можна було б уникнути, позбувшись радянської системи обліку та звітування, - "Проєкт реформ оборонних закупівель"

Ключову роль у злочинах, пов'язаних із крадіжками в українській армії, відіграють елементи радянської системи обліку та звітування.

Про це йдеться у повідомленні "Проєкту реформ оборонних закупівель", інформує Цензор.НЕТ.

25 листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом особам, що можуть бути причетні до злочинного угруповання, яке протягом року викрадало та продавало пальне військової частини. Викраданням пального, за версією слідства, займалися командир взводу роти матеріального забезпечення, начальник складу та старший контрольно-пропускного пункту. "Штучна" витрата пального відбувалася шляхом підробки відомостей та маршрутних листів. Пальне продавали місцевим мешканцям: старший КПП пропускав їхні авто, коли на території частини не було керівництва. Начальник складу надавав покупцеві ключі від заправки складу та спеціальний магніт для заправного модулю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На хабарі затримано члена Громадської ради Міноборони Шатиліна і чиновника МО Собана, що має зв'язки з Микитасем і Татаровим, - Бутусов

ДБР також повідомляє, що за статтями обвинувачення зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Та що ще, окрім власне наміру вчинити крадіжку, уможливлює такі злочини?

На думку команди "Проєкту реформ оборонних закупівель", в подібних крадіжках ключову роль відіграють елементи радянської системи обліку та звітування. А саме:

Паперові документи. Маршрутні листи, відомості про витрату пального, журнали та подібні документи з підписами на папері нескладно підробити. Особливо якщо вони не реєструються в електронній системі.

Пропуск на територію військової частини. На пропускних пунктах військових частин нерідко встановлені камери. Та як довго і чи взагалі зберігаються записи з них? В основному, камери дозволяють черговій зміні пропускного пункту стежити за в’їздом і входом дистанційно, та для зберігання бодай тижневого об’єму відеозаписів потрібне додаткове комп’ютерне обладнання. Якщо воно наявне – чудово. Якщо ні, пропуск на територію залежить лише від "людського фактору".

Допуск до приміщень. Те саме стосується пропуску невідомих осіб на територію складів або інших приміщень: безперешкодно зайти на певну територію може будь-яка людина, яка має ключ. Визначити, хто це, без свідків буде нелегко. Натомість, у провідних арміях використовують, наприклад, допуск за магнітними картками, що автоматично реєструють інформацію про вхід та вихід зареєстрованих осіб та гостей. Ця інформація може зберігатися на електронних носіях протягом певного часу саме з міркувань безпеки.

Також читайте: Ексзаступника міністра оборони Халімона підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ

"Звісно, паперові документи можна звірити з іншими паперовими документами, та знайти невідповідність. Притягти до відповідальності зловмисників на основі свідчень. Але що як ніхто не засвідчить про оборудки, а паперові документи не перевірить незацікавлена особа? Скільки таких злочинів змогли лишитися непоміченими?

Робота правоохоронних органів – здійснювати розслідування правопорушень, про які їм відомо. "Робота" громадянського суспільства – здійснювати адвокацію ефективних реформ у держустановах, аби вчинення подібних злочинів стало якомога складнішим", - йдеться у повідомленні "Проєкту реформ оборонних закупівель".