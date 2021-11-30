Новини

Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців"

13 246103
Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців"
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні вранці надав свідчення у справі "вагнерівців".

Про це Єрмак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав.

Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця. 

Також читайте: Єрмак і Демченко навіть не допитані. В ОП ставлять себе над Законом і не захищаються. Натомість спрямовують силовиків і слідчих проти мене - журналіста, - Бутусов. ВIДЕО

Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі вагнерівців 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Влад Воланд
    Він з братом приходив,якого вбив Порошенко чи сам?)))
  • oleg1966
    Лапша для ЗЕбильного стада. Лживые и циничные мрази
  • Орест Орест
    Рафик не в чем не виноват!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини