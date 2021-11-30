Єрмак: Сьогодні вранці надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців"
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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні вранці надав свідчення у справі "вагнерівців".
Про це Єрмак повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Як законослухняний громадянин сьогодні о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію. Не вважаю за потрібне робити з цього шоу, тому камери не кликав.
Але вважаю, що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над "і", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця.