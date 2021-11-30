"Голос" виступає проти закону про столицю від "слуг народу", - Рудик

Партія "Голос" виступила проти закону про столицю, який хоче ухвалити "Слуга народу".

Про це повідомила лідер "Голосу" Кіра Рудик на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з Віталієм Кличком вона заявила, що закон про столицю є інструментом політичного тиску.

"Партія "Голос" системно виступає проти цього законопроекту, ми вважаємо, що його прийняття не покращить життя киян, а заблокує роботу в столиці. Наразі цей законопроект є засобом політичного тиску, а не спробою вирішити нагальні питання децентралізації", - написала Рудик.

Під час зустрічі також обговорили створення фахової ТСК щодо справи "вагнерівців". Лідер "УДАРу" Віталій Кличко наголосив на тому, що українці мають дізнатися правду щодо "вагнерівців".

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