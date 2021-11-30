Шмигаль провів координаційну зустріч із прем'єрами Грузії та Молдови: Попереду насичений порядок денний

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 30 листопада, у Брюсселі провів координаційну зустріч із керівниками урядів Грузії та Молдови — Іраклієм Гарібашвілі та Наталією Гавріліце.

Про повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як зазначається, прем'єр-міністри країн Асоційованого тріо перебувають у Брюсселі. Заплановані зустрічі із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейського Парламенту Давідом Сассолі та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

"Напередодні візиту у Брюссель Денис Шмигаль дав інтерв’ю виданню Politico, де наголосив на тому, що Україна й надалі рухатиметься до членства в ЄС, зокрема через поступову інтеграцію до європейських ринків. За словами прем’єр-міністра, така інтеграція стосується сфери енергетики, цифрових ринків, торгівлі, синхронізації українського "зеленого курсу" з європейським", - йдеться у повідомленні.

Крім того, очільник Уряду України підкреслив важливість української газотранспортної системи для енергетичної безпеки ЄС та відзначив, що Україна може забезпечити сховища для стратегічного запасу природного газу європейських країн.

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Також повідомляється, що Шмигаль проведе зустрічі з віцепрезидентом Європейської Комісії Марошем Шевчовічем та Високим Представником ЄС Жозепом Боррелем.

"Готуємося з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі та прем'єр-міністеркою Молдови Наталією Гавріліце до сьогоднішніх зустрічей із керівництвом Європейського Союзу у форматі Асоційованого тріо. Попереду насичений порядок денний", - відзначив Шмигаль в своєму телеграм-каналі.