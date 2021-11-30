"С#ки з ДБР викликають мене на допит 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського", - Лерос. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

Державне бюро розслідувань 1 грудня викликає на допит народного депутата Гео Лероса. Як відомо, саме цього дня президент Володимир Зеленський виступить із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про це Лерос сказав кореспонденту Цензор.НЕТ в кулуарах ВР і опублікував фото повістки про виклик на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

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"С#ки з ДБР спеціально викликають мене на допит на 1 грудня, щоб я не був присутнім на посланні Зеленського! Мої адвокати цього дня не можуть бути присутніми, у них на той час інші суди. Вони попросили перенести допит, на що отримали у відповідь погрози", - написав Лерос.

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Нардеп додав, що вбачає у таких діях "перешкоду депутатській діяльності". "Слідчий міг мене викликати у будь-який інший день або хоча б у другій половині дня. Репресії Зеленського продовжуються. Володимире Зеленський, ти - боягузливе чмо", - резюмував депутат.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.