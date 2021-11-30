Разумков про заяву Корнієнка щодо виходу депутатів із "СН": "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити"
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР.
"Людей, які розуміють, куди рухається країна, яких цей курс не влаштовує, стає більше не лише на вулиці, а в стінах Верховної Ради" , - зазначив ексспікер.
Говорячи про сьогоднішній вихід нардепа Романа Сохи із фракції СН, Разумков заявив: "Роман Васильович - людина сталих поглядів. Він не змінює своє бачення, незалежно ні від чого, в тому числі буревіїв. Треба віддати належне: він давно займав позицію щодо кадрових призначень, які не відповідають тій ціннісній рамці, із якою ми йшли на вибори. Він говорив про це, звертався до президента - через Фейсбук і листами. Але, на жаль, його не почули. Коли людей не чують, вони починають діяти".
Коментуючи заяву першого віцеспікера Олександра Корнієнка, що деяким депутатам-мажоритарникам потім "буде боляче", якщо вони виходитимуть із фракції СН, нардеп наголосив: "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про вихід з фракції мажоритарників, то для них це, згідно Конституції, не несе ніяких наслідків".