Разумков про заяву Корнієнка щодо виходу депутатів із "СН": "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити"

Народний депутат, ексспікер Дмитро Разумков вважає, що кількість депутатів, які долучаться до МФО "Розумна політика" збільшуватиметься.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР.

"Людей, які розуміють, куди рухається країна, яких цей курс не влаштовує, стає більше не лише на вулиці, а в стінах Верховної Ради" , - зазначив ексспікер.

Говорячи про сьогоднішній вихід нардепа Романа Сохи із фракції СН, Разумков заявив: "Роман Васильович - людина сталих поглядів. Він не змінює своє бачення, незалежно ні від чого, в тому числі буревіїв. Треба віддати належне: він давно займав позицію щодо кадрових призначень, які не відповідають тій ціннісній рамці, із якою ми йшли на вибори. Він говорив про це, звертався до президента - через Фейсбук і листами. Але, на жаль, його не почули. Коли людей не чують, вони починають діяти".

Коментуючи заяву першого віцеспікера Олександра Корнієнка, що деяким депутатам-мажоритарникам потім "буде боляче", якщо вони виходитимуть із фракції СН, нардеп наголосив: "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про вихід з фракції мажоритарників, то для них це, згідно Конституції, не несе ніяких наслідків".

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