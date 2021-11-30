Глави МЗС країн НАТО обговорять сьогодні військову активність РФ біля кордонів України

Міністри закордонних справ країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зустрінуться у вівторок, 30 листопада, та продовжать переговори 1 грудня у Ризі, столиці Латвії.

На зустрічі вони планують обговорити питання протидії нарощенню російських військ на кордоні України, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

Це питання винесене на обговорення на тлі побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну, зазначає агенція AFP.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг уже неодноразово висловлював занепокоєння з приводу незвичайного зосередження російських військ поблизу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США підтверджують підтримку членства в НАТО для України і Грузії, - заява Держдепу

Також міністри піднімуть питання мігрантів на польсько-білоруському кордоні .

1 грудня глави МЗС країн НАТО зустрінуться з колегами з України та Грузії, згідно з порядком денним, опублікованим на сайті Альянсу. Крім російської військової активності, сторони обговорять процес українських і грузинських реформ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який буде присутній на зустрічі, назвав запрошення України сигналом підтримки на тлі агресивних дій Росії. "Це можливість обговорити поточну безпекову ситуацію та наші спільні дії. Це також можливість узгодити позиції і очікування напередодні Мадридського саміту НАТО у 2022 році", - сказав він на брифінгу.

Також читайте: Євросоюз і НАТО мають подавати РФ сигнал, що в разі ескалації будуть "дуже чіткі наслідки", - прем'єр Латвії Каріньш

Кулеба очікує від зустрічі практичної допомоги Києву. "Зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Ризі - це чудова нагода працювати над тим, щоб союзники були готові рухатися вперед, перейшовши від політичних заяв до надання практичної допомоги", - сказав він в інтерв’ю порталуDelfi.