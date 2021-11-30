У держбюджеті мають з'явитись реальні кошти на забезпечення функціонування української мови як державної, - Кремінь

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що у державному бюджеті України мають з'явитися "реальні кошти" на забезпечення функціонування української мови як державної.

Про це Кремінь заявив під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми попрацюємо над тим, щоб остаточно розробити і затвердити Кабінетом Міністрів державну програму розвитку оволодіння та забезпечення функціонування української мови як державної. Це дуже важливо для того, щоб у державному бюджеті з'явилися реальні кошти на забезпечення таких ініціатив та багатьох інших, які мають бути забезпечені фінансово державою", - пояснив мовний омбудсмен.

Кремінь також зазначив, що наразі триває робота над тим, щоб до кінця 2021 року всі обласні ради підтримали обласні програми забезпечення функціонування української мови як державної.

Крім того, за його словами, має бути імплементовано концепцію національно-патріотичного виховання.

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