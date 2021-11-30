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Я пів року тому написав заяву про вихід із партії "Слуга народу", - Разумков

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Я пів року тому написав заяву про вихід із партії "Слуга народу", - Разумков
Колишній Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вже близько пів року не є членом політичної партії "Слуга народу".

Про це політик сказав сьогодні на брифінгу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ні, я не член партії "Слуга народу" вже. Заяву я, звісно, писав... Щоб усі розуміли: щоб балотуватися по списках партії, ти не обов'язково повинен бути членом партії. Але якщо ти очолюєш партію, ти обов'язково повинен бути членом партії, іншого не буває", - наголосив він.

Разумков зазначив, що написав заяву про вихід із партії після того, як "пан Корнієнко сказав, що я не є членом партії". Разумков уточнив, що це було близько пів року тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков про заяву Корнієнка щодо виходу депутатів із "СН": "Погрожувати не треба. Боляче може бути усім. Особливо коли люди почнуть на вулиці бити"

Топ коментарі

  • Герхард
    Так ведь нет заявы Разумкова про вступление в СН.

    Т.е. Разумков непонятно от кого прошел в ВР.
    Т.е. все подання Разумкова после выборов 2019-го года на депутатов СН в ВР не действительны.
    Т.е. все депутатские полномочия СН должны быть по закону отозваны и анулированы.
  • jklpqrs
    Это ж каким дьявольским терпением нужно обладать, чтобы не проговориться. Или как хотеть занимать пост спикера, чтобы опять же не проговориться.
  • растуди
    Так им ж у неї не вступав - он гуляк твою заяву про вступ до партії знайти не може
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