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"COVID-тисячею" можна буде скористатися протягом 4 місяців, - Мінекономіки

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"COVID-тисячею" можна буде скористатися протягом 4 місяців, - Мінекономіки
Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати по 1 тисячі гривень. Програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна", про це заявила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

За ці кошти громадяни зможуть:

- придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб,
- відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал,
- купити квитки для мандрівок усередині країни - на внутрішні авіа- та залізничні рейси.

Скористатись нарахованою сумою можна буде протягом 4 місяців після дня надходження коштів.

"У разі невикористання, сума буде повернена державі", - повідомила Новікова.

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Топ коментарі

  • Олександр Деркач a4302971
    Засуньте її собі в дупу, ЗЕлені ублюдки, разом з вашою злоДІЄЮ.
  • Вольный Каменьщик
  • PREDATOR PREDATOR
    Дадуть ідіотам зачухану тисячу,а вирвуть 10.
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