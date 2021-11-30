Перемовин про спільну партію з Аваковим чи Гройсманом у мене не було, - Разумков

Народний депутат, екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що не проводив ніяких перемовин з колишнім очільником МВС Арсеном Аваковим та колишнім прем'єр-мінстром Володимиром Гройсманом щодо створення спільної партії.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам у ВР.

"Тому що роботи багато. Час у нас є. Сили також. Працюватимемо", - зазначив нардеп.

Разумков розказав, що багато діючих партій звернулися до нього з пропозицію стати їхнім очільником: "Раніше було десять. Зараз їх вже 13. Але все ж ми намагатимемося побудувати партію з нуля".

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Він зізнався, що розуміє, які перепони ставитимуть його партії колеги у парламенті та Офіс президента. "Але ми спробуємо пройти цей непростий шлях. Випробовування загартовують", - додав політик.

Говорячи про те, чи веде він перемовини про спільну партію із такими політиками, як Арсен Аваков чи Володимир Гройсман, екс-спікер нанолосив: "У них є свої партії, де вони займаються партійним будівництвом. Якихось додаткових перемовин з Арсеном Аваковим, з Володимиром Гройсманом або з іншими політиками у мене не було. Я не планую. Вони, наскільки мені відомо, також", - резюмував Разумков.

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