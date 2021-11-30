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100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія", - депутат Держдуми Водолацький

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100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія", - депутат Держдуми Водолацький
Сто мешканців окупованих територій Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія".

Про це сепаратистським ЗМІ заявив депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час форуму в Донецьку, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".

"Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" (Андрія Турчака. - Ред.) перші 100 мешканців Донбасу - громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія", - зазначив Водолацький.

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На початку листопада стало відомо, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".

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Топ коментарі

  • Григорий Слободянок
    Имена известны. Лишить их пенсионного обеспечения, социальной защиты, бесплатной медицины, а их несовершеннолетних детей бесплатного образования, права участвовать в любых выборах и требовать обязательного оформления вида на жительство. И аннулировать загранпаспорта.
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    опзжоповцы мысленно с ними
  • Сергей Ф.
    эт показатель. аж 100 недоумков нашлось на премию Дарвина.
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