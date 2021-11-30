100 жителів ОРДЛО із російськими паспортами вступили до партії Путіна "Єдина Росія", - депутат Держдуми Водолацький
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Сто мешканців окупованих територій Донбасу із російськими паспортами отримали партійні квитки путінської політичної партії "Єдина Росія".
Про це сепаратистським ЗМІ заявив депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький під час форуму в Донецьку, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Новости Донбасса".
"Сьогодні за дорученням секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" (Андрія Турчака. - Ред.) перші 100 мешканців Донбасу - громадяни Росії отримали партійні квитки Всеросійської політичної партії "Єдина Росія", - зазначив Водолацький.
На початку листопада стало відомо, що "Єдина Росія" готується прийняти до своїх лав по 100 "чиновників" із керівного складу угруповань "ДНР" та "ЛНР".