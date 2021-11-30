Після Єрмака надати свідчення у справі "вагнерівців" мають решта учасників наради в ОП, - Бутусов
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив у Facebook.
"І все ж завдяки резонансу зроблено крок уперед. Андрій Єрмак через 15 місяців після початку вагнергейту дав свідчення про "історію, вигадану від початку до кінця". Виявляється, розслідування стало дуже важливим і в ньому треба розставити крапки.
Так, це треба було зробити з самого початку, а не обманювати у прямому ефірі. Тепер на допит мають прийти і дати свідчення та решта учасників наради в кабінеті президента і в кабінеті Єрмака", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 30 листопада голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що надав ДБР свідчення у справі "вагнерівців".
Раніше в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" Єрмак заявив, що "вагнерівська операція" - це детективна історія, яка вигадана від самого початку і до кінця.