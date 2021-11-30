Напад на журналістів "Схем": Мецгер та інші фігуранти справи не визнають обвинувачення прокурора

Обвинувачені у справі про напад на знімальну групу "Схем" не визнають своєї провини у формулюванні прокурора та готові надати свої свідчення.

Наступне засідання має відбутися 24 грудня, за словами адвоката журналістів, Мецгер оскаржуватиме відновлене відео як належний доказ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням Суспільне.

Як передає кореспондент Суспільного, про це вони заявили під час засідання у Голосіївському районному суді Києва.

"Суддя сьогодні запитуючи чи визнає мій підзахисний обвинувачення, заявив що не визнає в тому обсязі, який сформульований прокурором. Мій підзахисний продемонстрував що претензії правоохоронних органів не повинні стосуватися діяльності банку", — заявив Юрій Іващенко адвокат Євгена Мецгера.

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"Докази буде долучати прокурор, ми будемо висловлювати свою позицію, свої доводи. Якщо будуть підстави заявити клопотання про недопустимість доказів ми будемо їх порушувати", — додав адвокат обвинуваченого.

На думку адвоката Мецгера, обвинувачення не навело належних доказів винуватості його підзахисного і вони готові висловлювати позицію "щодо кожного папірця, запису, тощо".

Сторона захисту переконана, що Мецгер публічно вибачився, проте насправді це немає нічого спільного з його реальною позицією.

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"Під час допитів Мецгер жодного разу не вибачився перед журналістами, навіть коли ми прямо спитали його про це. Публічна позиція нічого немає спільного з його реальною позицією, щодо завданих ним дій стосовно журналістів", — повідомив Анатолій Попов адвокат потерпілих журналістів Схем.

Він зазначив, що Мецгер буде оскаржувати відновлене журналістами відео, яке в день події видалили співробітники банку. На їх думку це не належний доказу його винуватості у суді.

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"Щодо позиції сторони захисту, вони будуть намагатися розказувати що відео, яке прокуратура долучила не є належним доказом, оскільки це відео з інтернету, це не оригінальне відео, а редагований сюжет", — адвокат Попов.

Суддя погодив "необхідність встановлення доказів, які будуть подаватися як прокуратурою, так і стороною захисту і потерпілими".

Адвокат журналістів "Схем" повідомив, що будуть використовувати цю можливість до наступного засідання 24 грудня аби виправити недоліки, які були допущені прокуратурою і досудовим розслідуванням.

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.