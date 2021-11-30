Аварійність вагонів не має відношення до віку, – ICC Ukraine

Практика списання залізничних вагонів за віком, яку пропонує запровадити Мінінфраструктури, не застосовується в країнах, що дотримуються міжнародно визнаних правил бізнесу.



Про це заявив віцепрезидент ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап.



"Питання не у термінах експлуатації (вагонів, – ред.), а виключно у технічному контролі, який має бути чітко нормованим та суворим. Крім того, ніде у світі, – я маю на увазі в країнах, які дотримуються міжнародно визнаних правил бізнесу, – не використовують таких обмежень для використання активів", – сказав Сіволап.



Він наголосив: основними причинами аварій на залізниці є поганий технічний стан колій та рухомого складу. І саме "Укрзалізниця" має контролювати, щоб на колії виходили справні вагони. Проте, за його словами, технічний стан вагону зовсім не визначається його віком.



"Є питання, яким чином ці аварійні вагони опиняються на колії – адже саме підрозділи "Укрзалізниці" дають дозвіл на їх використання. Крім того, виникає питання, як пов’язані вік вагону з його станом – адже аварійним може бути й тридцятирічний вагон, і навіть п’ятирічний, якщо у ньому, до прикладу, возили металобрухт", – пояснив Сіволап.



На його думку, ініціатива Мінінфраструктури, що спричинить списання понад 50 тисяч вагонів за віком, є неприпустимою в країні, яка декларує шлях долучення до цивілізованого світу бізнесу. Окрім того, ухвалення такого рішення спровокує колапс на ринку перевезень і негативно вплине на економіку країни в цілому.



"Ми свідомі того, що слід дбати про безпеку на залізниці, не допускати аварійного рухомого складу на колії, завантажувати власні виробничі потужності. Але робити це слід покроково та поступово, не створюючи колапс на ринку перевезень", – зазначив Сіволап.



Нагадаємо, МІУ ініціювало списання вантажних вагонів за віком, і будівництво нових на українських заводах. Вартість проекту становить понад 100 мільярдів гривень. Відомство також підготувало Меморандум, підписантами якого стануть зацікавлені сторони програми – банки, які видаватимуть кредити під закупівлі, "Укрзалізниці" та вагонобудівні заводи.



Натомість понад 200 українських компаній та бізнес-асоціацій підписали "Антимеморандум", щоб не допустити списання вагонів, адже через цей проєкт "Укрзалізниці" та економіка України втратять мільярди, а країну чекатиме транспортний колапс.



Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що примусове оновлення залізничних вагонів, яке ініціює Мінінфраструктури, збагатить олігарха Ігоря Коломойського та призведе до серйозних проблем для "Укрзалізниці".