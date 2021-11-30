У разі прориву мігрантів, всі доступні сили та засоби МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин, - Монастирський

На Волині проходять масштабні навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції "Полісся".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МВС.

"У ході навчань, ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Декілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні. Послідовність подій буде така – отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами, першими на місці будуть прикордонники. Далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу", - зазначив голова міністерства Денис Монастирський.

За його словами, сьогодні було відпрацьовано декілька сценаріїв.

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Перший – масовий прорив мігрантів, коли наступ йде на пункти пропуску. Поліцейські продемонстрували спеціальні тактики із залученням скандинавського досвіду. Коли правоохоронцям доводиться працювати із великим натовпом. Другий – це перетин кордону невеликими, мобільними групами. Досвід Польщі продемонстрував, що спецслужби РБ намагаються перекинути від 5 до 20 осіб через кордон. Наразі працюють спостережні пункти, щоб встановлювати такі групи і на них реагувати.

Монастирський зазначив, що керівництво МВС поспілкувалося з представниками ОТГ. Місцеве населення налаштовано однозначно – ніхто не бажає бачити на нашій території мігрантів, тому, осіб, які б сприяли переходу мігрантів в Україну – немає. Хоча, цей варіант розвитку подій також не виключається. Відповідні відпрацювання у цьому напрямку також є. Правоохоронці відстежують, чи з’являються у прикордонній зоні незнайомі, не місцеві жителі. Розвідка повідомляє, що найбільша кількість мігрантів наразі зібрана на ділянках кордону Білорусь – Литва, Білорусь-Польща.

"Наразі ми розглядаємо і варіант погіршення погодних умов. Не виключаємо і замерзання річок, на рубежах держав. Це також може змінити тактику дій мігрантів", - сказав очільник МВС.

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