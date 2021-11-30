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"Київський режим може зірватися на військову авантюру". До кордонів РФ перекидають значні підрозділи та бойову техніку НАТО, - Лавров

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"Київський режим може зірватися на військову авантюру". До кордонів РФ перекидають значні підрозділи та бойову техніку НАТО, - Лавров
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що до кордонів Росії перекидаються значні сила та засоби НАТО та США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це російский міністр заявив у вівторок під час пресконференції у Москві.

"Захід давно, не перший рік, провокує Україну, і не лише Україну на антиросійські дії. (...) Ближче до наших кордонів перекидаються значні підрозділи та бойова техніка країн НАТО, включаючи американську та британську. У самій Україні на лінії зіткнення на Донбасі акумулюється все більше сил і коштів за підтримки зростаючої кількості західних інструкторів", - сказав він.

Лавров продовжив: "Проти Донецька та Луганська застосовуються прямо заборонені Мінськими домовленостями важкі озброєння, включно з безпілотниками. І ми просто не маємо права виключати ймовірність того, що київський режим зірветься на військову авантюру".

Лавров також зазначив, що все це становить пряму загрозу безпеці РФ.

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Він нагадав, що, раніше кажучи про це, президент РФ Володимир Путін підкреслив, що Росії конфлікти не потрібні, "але якщо Захід не зможе утримати Україну, а навпаки її підзужуватиме, звичайно ж, ми приймемо всі необхідні кроки щодо надійного забезпечення своєї безпеки".

Топ коментарі

  • Григорий Слободянок
    Это не шизофрения, а планомерные вопли, которыми разражался в 1939 г. самый миролюбивый Третий рейх, перед нападением на Польшу и не менее миролюбивый СССР, перед нападением на Финляндию. Кстати, сегодня очередная годовщина начала позорной Советско-Финской войны.
  • Вла
    от же ж гандон антикварний свинособачий, самі концентрують військо під нашим кордоном, і самі ж розповідать про начеб-то підтоговку війни з боку України.
    Нащадки Геббельса..
  • Gozzalik salonu
    Опять высеры душевнобольных, зачем это постить вообще
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