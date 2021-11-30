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З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

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З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА
З 1 грудня 2021 року відбудеться підвищення заробітної плати освітян у школах на 8,4%. Це передбачено Державним бюджетом на 2021 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Зростуть зарплати наступних педагогічних працівників:

  • директор закладу ЗСО: з 15 742 до 17 057 гривень;
  • молодий вчитель без категорії та стажу роботи: з 9 015 до 9 768 гривень;
  • вчитель ІІ категорії: з 11 124 до 12 053 гривень;
  • вчитель І категорії: з 11 912 до 12 906 грн;
  • вчитель вищої категорії: з 12 698 до 13 759 гривень;
  • асистент вчителя: з 10 338 до 11 200 гривень;
  • керівник гуртка: з 11 124 до 12 053 гривень;
  • педагог-організатор І категорії: з 10 445 до 11 317 гривень.

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З 1 грудня зарплати освітян у школах збільшаться ще на 8,4%, - Міносвіти 01

Це вже друге підвищення зарплати працівників шкіл за 2021 рік, нагадали у відомстві.

З 1 січня 2021 року зарплати зросли на 20%, для цього Міністерству освіти і науки України було передбачено видатки з держбюджету обсягом у 139,5 млрд гривень, що на 26,6 млрд гривень більше, ніж у 2020 році.

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Топ коментарі

  • Erlich Bachman
    Тобто якщо зараз 4000 у о, то буде 4320?
  • Полтава и Харьков
    А вихователі у дитячих садках, а поміники вихователів?
  • Erlich Bachman
    Та вы шо? Только в кино, только на 95 квартал! Какие книжки? Их разве 73% читали когда-нибудь?
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