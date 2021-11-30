Путін назвав "червоною лінією" для РФ розширення інфраструктури НАТО в Україні: Будемо змушені створити щось схоже у відповідь на таку загрозу

Розширення військової інфраструктури НАТО на територію України може бути "червоною лінією" для Росії, заявив президент РФ Володимир Путін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ви запитали про Україну, де ці "червоні лінії"? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", - сказав Путін, виступаючи на інвестиційному форумі ВТБ Капітал "Росія кличе".

Він зауважив, що Росія буде змушена створити щось схоже у відповідь на таку загрозу, "якщо й надалі розширюватиметься ця інфраструктура (НАТО)".

Путін сказав, що "червоні лінії" до певної міри мають умоглядний характер. Він нагадав, що відносини Росії та колективного Заходу у 90-ті роки і на початку століття були практично безхмарними.

"Навіщо потрібно розширювати НАТО до наших кордонів? Хто може відповісти на це запитання? Відповіді здорової немає, не існує. У нас була майже ідилічна картина взаємин, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками", - сказав російский президент.

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За його словами, незважаючи на попередження та прохання Росії, інфраструктура НАТО підійшла до її кордонів. Як приклад він навів системи ПРО у Польщі та Румунії.

"На пускові установки, які там стоять, МК-41 можуть бути поставлені ударні системи "Томагавки". Це становить для нас загрози. Це очевидний факт", - заявив Путін.

"На всі наші вмовляння та прохання не робити цього, що сталося? Те, що ми наразі бачимо. У відповідь ми були змушені розпочати розробки гіперзвукової зброї. Це наша відповідь", - додав він.