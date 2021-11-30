Справа "діамантових прокурорів": засідання відклали через відсутність одного з обвинувачених
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
Перед початком засідання адвокат Олександра Корнійця повідомив суд про те, що його підзахисний захворів, а тому не зміг прийти на засідання. Прокурорка у справі зауважила, що згідно з чинним законодавством засідання не може відбутися без присутності обвинуваченого, а тому не заперечувала щодо перенесення засідання.
Нагадаємо, перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін і заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць були затримані 5 липня 2015 року. За даними спецслужб, вони одержали хабар в розмірі 3 млн 150 тис. грн. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $ 400 тис., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.
Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабара). 16 липня тодішній генпрокурор Віктор Шокін звільнив їх з органів прокуратури. Печерський райсуд Києва обрав колишнім прокурорам запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави, пізніше вони вийшли на свободу під заставу. За Шапакіна внесено 6,4 млн грн застави, а за Корнійця - 3,2 млн грн.
Обвинувальний акт проти колишніх посадових осіб прокуратури було направлено до суду в січні 2016 року.