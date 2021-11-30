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Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг

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Важливо розуміти різницю і не плутати захист союзників із НАТО й підтримку України як партнера, - Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав не плутати підтримку альянсом своїх країн-членів у межах договору альянсу та допомогу партнерам, таким як Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що важливо розуміти різницю між союзниками з НАТО і партнером, Україною. Союзникам із НАТО ми гарантуємо захист у межах п'ятої статті статуту альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну й практичну підтримку", - заявив він у вівторок у Ризі журналістам.

Так він відповів на запитання, як Північноатлантичний альянс може реагувати у разі загострення ситуації з військами РФ поблизу кордону з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі потреби НАТО може швидко розгорнути у Латвії 40 тис. військовослужбовців, - Столтенберг

Топ коментарі

  • Андрей Shaman
    іншими словами "глибока стурбованість"....ну й на цьому спасибі...
  • Smith Wesson
    Правильно мыслишь дядя
    Не надо защищать а надо гранатометы и джавелины в кожну хату чтобы оккупант не чувствовал себя як вдома
  • Гыг с Вами
    хорошо столтенберг ***** тролит .любо-дорого
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