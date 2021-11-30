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Ресурсний законопроєкт 5600 не мав права на життя за жодних обставин. "Батьківщина" звертатиметься до Конституційного Суду, - Тимошенко

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Ресурсний законопроєкт 5600 не мав права на життя за жодних обставин. "Батьківщина" звертатиметься до Конституційного Суду, - Тимошенко
Фракція "Батьківщина" має намір внести постанову про скасування голосування за ресурсний законопроєкт 5600.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам в ВР сказала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

За її словами, також депутати її фракції звернуться до Конституційного Суду щодо конституційності цього законопроєкту.

"Це законопроєкт, який не мав права на життя за жодних обставин. Законопроєкт 5600 - це той переломний момент, коли держава по суті починає більш предметно і чітко знищувати середній клас, фермерів, селян, які обробляють свої сільськогосподарські паї, маленький бізнес", - наголосила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила ресурсний законопроєкт 5600

Тимошенко називає цей документ абсолютно свідомим кроком "слуг народу" до знищення українського селянства та українських сіл. "Найголовніше, що ця влада обрала курс управління країною на здачу національних інтересів України. Цим законом 5600 теж", - зауважила лідер "Батьківщини".

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Топ коментарі

  • Колыван Спикер
    Это типа чтоб корова меньше ела и давала больше молока? Надо меньше кормить и больше доить? Бред!!!
  • Vsevolod Marchenko
    ЗЕлупинцю, на відміну від ЗЕ-держави. яка МОЖЕ збільшити податки як сраці ЗЕлупи заманеться, фермер-власник не може примусити орендаря платити орендну плату, яка влаштує тільки фермера. На те у вас, антиукраїнських мерзотників, і розрахунок, що орендар плюне і піде, а потім ваша розбійницька кагальна банда забере землю або за безцінь, або взагалі задаром.
  • Vsevolod Marchenko
    Тому що ти довбодятел.
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