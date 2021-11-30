Зеленський призначив Поклада начальником департаменту контррозвідки СБУ
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олександра Поклада начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - йдеться у тексті указу.
29 листопада Зеленський звільнив начальника департаменту контррозвідки СБУ генерал-майора Олександра Руснака.