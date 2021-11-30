Рада прирівняла статус військових капеланів до військовослужбовців

Верховна Рада створила службу військового капеланства та законодавчо закріпила статус військових капеланів як військовослужбовців.

Ухвалення відповідного законопроекту №4626 "Про службу військового капеланства" у другому читанні та в цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як зазначається в пояснювальній записці до документу, закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців надає їм відповідні соціальні гарантії та встановлює вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

Служба військового капеланства створюється як окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, Державної прикордонної служби, вид якої залежить від обсягу, характеру та складності заходів щодо задоволення духовно-релігійних потреб.

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Відповідно до закону, військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від її керівного центру (управління) мандат на право провадження військової капеланської діяльності.

Більшість положень цього закону набуває чинності з 1 липня 2022 року, крім частини другої ст. 7 (обов'язковою вимогою для посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти). Цю норму буде введено в дію через п'ять років після набуття чинності законом.

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