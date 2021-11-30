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Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, - "слуга народу" Арахамія

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Завтра всі під'їзди та входи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками, - "слуга народу" Арахамія
Завтра входи до Верховної Ради будуть заблоковані мітингувальниками.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в коментарі журналістам в ВР сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Наскільки нам зараз повідомляє служба Державної охорони, згідно з заявками будуть заблоковані входи, виходи, під’їзди. Думаю, поліція зробить коридор, як вона робить, коли масові мітинги, щоб народні депутати та журналісти могли заходити", - наголосив він.

Арахамія нагадав, що на завтрашнє засідання ВР запрошені також дипломати. "Я не знаю, як їм забезпечити проїзд. Думаю, це робота поліції. Вони визначатимуться", - зазначив нардеп.

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Топ коментарі

  • Колыван Спикер
    Сцыкотно? Иди *********** торгуй ублюдок.
  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Бабуин что ты вообще забыл в Украине? К себе на родину давай до свиданье
  • Колыван Спикер
    Крысы для них сильно почетно, у тех есть интеллект...ну на том уровне. А Марьяны Безмозглые, Коли Котлеты, Зеленские это черви! Тоже под землей.....
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