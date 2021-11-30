Якщо опозиція принесе плакати на виступ Зеленського - ми реагуватимемо, - Арахамія

Монобільшість не проводитиме бесіди із депутатами опозиційних фракцій щодо того, щоб вони завтра не приносили плакати до ВР на виступ президента Володимира Зеленського.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у ВР сказав голова фракції "СН" Давид Арахамія.

"Але ми реагуватимемо. Минулого разу я особисто хотів принести плакат на підтримку, але мені заборонили. Сказали, що це проти регламенту. А потім усі дістали з гальорки плакати. Мені здається це нечесно. Якщо плакати можна - то давайте щоб усім, якщо не можна - то теж не можна усім", - зауважив він.

Арахамія зізнався, що якщо опозиціонери все ж принесуть плакати, він також це зробить.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо того, який плакат він все ж принесе, голова фракції "СН" заявив: "я буду за журналістів".

Коментуючи інформацію про те, що нардепа Гео Лероса, який показав президенту в сесійній залі непристойний жест, ДБР викликало на допит на той час, коли Зеленський буде в залі, Арахамія сказав: "я взагалі не слідкую за ДБР і за паном Леросом після того, як він на відео отримував 2 конверти".

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