Кіберполіція викрила одесита, який збував бази персональних даних 42 млн іноземців

В Одесі співробітники кіберполіції затримали місцевого мешканця, який продавав персональні дані іноземних громадян.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент кіберполіції НПУ.

"Кіберполіція встановила, що 32-річний місцевий житель у месенджері збував бази даних із персональними відомостями іноземних громадян. Бази містили ПІБ, номери телефонів та соціального страхування, паспортні та банківські дані. Крім цього, фігурант збував бази з авторизаційними даними до облікових записів різних поштових сервісів.

Одна така база містила від 100 до 1000 записів з персональними даними громадян. Залежно від об’єму бази, коштувала вона до 1000 доларів США. Оплату підозрюваний отримував на електронні гаманці", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання чоловіка. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та карти пам’яті. Під час попереднього огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази даних, які налічували інформацію відносно 42 мільйонів іноземців.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361-2 (Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства) Кримінального кодексу України.